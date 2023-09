Un bilancio soddisfacente per quanti hanno scelto Mistretta ed il suo territorio nel periodo estivo e per quanto continueranno a sceglierla a settembre e nei mesi successivi. L’assessore al turismo, sport e spettacolo Massimiliano Melidone si è detto fiducioso per i prossimi eventi programmati dall’amministrazione Sanzarello, ringraziando quanti hanno creduto e hanno dato il loro sostegno alla programmazione.