Gioiosa Marea: affidati i lavori di sistemazione di alcune strade esterne

Sono stati affidati e inizieranno tra qualche giorno i lavori di sistemazione delle strade esterne in diverse zone del territorio comunale di Gioiosa Marea.

Si tratta di interventi mirati per ripristinare la sicurezza sulle strade delle contrade San Filippo, San Leonardo, Balsima e Torretta che, a causa delle intemperie, avevano registrato il crollo di alcuni muri a pietra, piccoli smottamenti, oltre a provocare buche sulla sede viaria.

L’amministrazione comunale ha ottenuto per questi lavori un finanziamento di 42mila euro dal Dipartimento Infrastrutture Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Si tratta di interventi urgenti e particolarmente attesi anche in vista della stagione invernale – commentano il Sindaco Giusi La Galia e l’Assessore Giosuè Giardina. Ridaremo funzionalità a strade periferiche ma che hanno importanza cruciale per i collegamenti. Garantiremo la normale percorribilità in sicurezza sia automobilistica che pedonale”.

Foto di repertorio