San Salvatore di Fitalia: la festa della Madonna delle Grazie

Oggi e domani, 16 e del 17 settembre, si terranno i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, una festa molto sentita dalla comunità di San Salvatore di Fitalia, così come da diversi pellegrini che, soprattutto da Galati Mamertino e Tortorici, giungono a piedi nella contrada che custodisce il venerato simulacro.

“I festeggiamenti riportano a ricordi indelebili di un tempo, in quanto coincidevano anche con la vendita delle nocciole appena raccolte, che, per la festa di “Grazia”, ha spiegato il sindaco Giuseppe Pizzolante, avevano il prezzo maggiore e ancora con l’inizio dell’anno scolastico, infatti era tradizione comprare il materiale scolastico proprio in occasione della Festa.”