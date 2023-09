Messina – Inaugurata “Sud Innovation Summit”; pronta la nascita dell’I-Hub dello Stretto

Un 14 settembre 2023 che verrà ricordato per anni nella città dello Stretto; inaugurata “Sud Innovation Summit”, la più importante manifestazione sull’innovazione e la digitalizzazione del Sud Italia; qualche minuto prima, gettate le basi per la nascita dell’I-Hub dello Stretto, nell’area degli ex Magazzini Generali. Due giorni di dibattiti e testimonianze, top manager e speaker trasmetteranno consigli utili ai giovani per far capire loro che si può e si deve investire a Messina in modo che sogni e progetti si concretizzino. Un territorio unico per bellezze culturali e paesaggistiche, spesso ha visto la “fuga” dei giovani cervelli migliori adesso, può e deve diventare luogo di opportunità e di proposte. Aziende leader come Microsoft, Samsung, Booking, Airbub, LinkedeIn, Google, Alibaba, The Fork, presenteranno i risultati delle loro attività insieme ad operatori nel campo dell’economia nazionale ed internazionale del calibro di Confindustria, TIM, Banca Generali, Unicredit, Banca Sella, CDP.

Nomadismo digitale, nuovi flussi turistici per vivere luoghi ai più sconosciuti e proporre un sud Italia che si si sta trasformando offrendo un territorio incantevole e proposte enogastronomiche di altissimo livello saranno i temi che verranno trattati al Palacultura in questi due giorni. Proprio Expedia e TheFork si occuperanno di ricettività e di destagionalizzazione in modo da far vivere, in tutti i mesi dell’anno, un’offerta culturale e naturale,quella italiana, unica al mondo. Tra gli speaker presenti, significativo l’intervento di Cateno De Luca, Sindaco di Taormina, già Sindaco di Messina il quale,“ha ricordato che nel 2018 erano state poste le fondamenta per far sì che Messina potesse essere sede di InnovationHub dello Stretto grazie anche alla collaborazione ed al supporto tecnico dell’Università di Messina”. In mattinata iniziati i lavori di demolizione dell’area che ospitava gli ex Magazzini Generali, Silos Granai e il Mercato Ittico da parte del Consorzio Stabile Real ItalyScarl, di Vicenza ditta che si è aggiudicata l’appalto. Qui nascerà InnovationHub Parco Scientifico il cui percorso è iniziato nel 2018. Nel 2020 l’Agenzia Nazionale di Coesione ha assegnato all’Organismo Intermedio di Messina, oltre 74 milioni di euro per integrare i finanziamenti destinati a InnovationHub, a seguito della presentazione, da parte del Comune di Messina, di un piano di investimenti straordinario sulle risorse del Recovery Fund, in convenzione con l’Università degli Studi di Messina per la co-progettazione. La sfida per diventare leader nell’Open Innovation e nella digitalizzazione, Messina l’ha lanciata, adesso bisogna far diventare realtà l’idea progettuale in modo da consentire la crescita dell’economia del territorio per contribuire a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.

Salvo Saccà