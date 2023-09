Messina: “Griffe” protagonista dell’innovazione nel settore “beauty” al “Sud Innovation Summit”

Il “Sud Innovation Summit 2023” è stato un evento di grande risonanza che ha fatto brillare i riflettori sull’innovazione nel Sud Italia. Tra le aziende protagoniste dell’evento, c’è “Griffe”, un nome ben noto nell’ambito del settore “beauty” e l’azienda siciliana, nel corso di questo evento, ha raccontato il suo percorso di crescita nel mondo dell’E-commerce con Shopify, condividendo la sua storia di successo e di evoluzione nel mondo dell’e-commerce.

Sul palco, insieme a Roberta Maira, merchant success manager in “Shopify”, Marcello Casella, co-founder di “Griffe”: fin dai suoi primi passi, è stato immerso nell’ambiente aziendale e ha contribuito in modo significativo alla sua crescita. In collaborazione con suo fratello, una volta completati i loro studi, si sono lanciati con determinazione nello sviluppo di negozi fisici, che ad oggi ammontano a 21 punti vendita.

È interessante notare che è proprio a Messina che hanno raggiunto il culmine del loro successo, trovando qui la massima espressione del loro impegno. “Griffe”, fondata anni fa in Sicilia, ha dimostrato che è possibile competere a livello nazionale nel settore “beauty”. Durante il suo intervento, l’azienda ha sottolineato l’importanza di abbracciare l’innovazione e l’intelligenza artificiale per rimanere competitivi nel mercato in rapida evoluzione.

Il focus principale dell’intervento è stata la migrazione di “Griffe” con “Shopify”. L’azienda ha condiviso i dettagli del suo percorso di crescita online, partendo dalle sue radici fino alla sua posizione attuale di leadership nel settore “beauty”. Hanno analizzato come la migrazione verso la piattaforma “Shopify” abbia contribuito in modo significativo alla loro crescita e al loro successo.

Un intervento che ha gettato luce su come l’innovazione tecnologica stia rivoluzionando il settore, offrendo opportunità di crescita incredibili per le aziende disposte ad abbracciare il cambiamento. L’interesse e l’entusiasmo dimostrati dai partecipanti sono stati eccezionali e dimostrano che il Sud Italia è pronto a sfidare gli stereotipi e a emergere come un centro di innovazione.

La Sicilia è pronta a mostrare il suo talento imprenditoriale, la passione e la determinazione, e questo è solo l’inizio di una collaborazione promettente tra tutti gli attori coinvolti. Il prossimo appuntamento con l’innovazione è atteso con trepidazione, con la speranza di continuare a condividere idee e successi. Insieme, il Sud Italia può raggiungere nuove vette e ispirare il cambiamento.

ADV