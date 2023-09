Città di Sant’Agata, calcio serie D: intervista a Raoul Mal, centrocampista con il vizio del gol

Un centrocampista con il vizio del gol. A Castrovillari, nella prima giornata del campionato di serie D, è stato così. Raoul Mal, in forza al Città di Sant’Agata, mezzala, ha realizzato il gol della sicurezza. 2 a 0 e partita in cassaforte. Mal proviene dal settore giovanile della Pro Vercelli, poi ha giocato a Novara, ancora alla Pro Vercelli, in avanti Pistoia, poi parentesi in Romania, in serie A con il Cluj. Al suo ritorno in Italia, non avendo trovato sistemazione, si è ora accasato al Città di Sant’Agata.