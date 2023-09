Due studenti dello “Sciascia-Fermi” di Sant’Agata di Militello ammessi alle scuole militari

Nonostante fosse il primo giorno di scuola, lo scorso 11 settembre il Liceo Scientifico “Sciascia Fermi” di Sant’Agata di Militello non ha visto la propria soglia varcata da due giovani alunni. Non si tratta di abbandono scolastico, tutt’altro. La motivazione in questo caso è davvero eccezionale.

Giuseppe Karol Giammò, della classe II E Liceo Scientifico, è stato ammesso alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia.

Tecla Lupica, della classe II Liceo Scientifico, invece è stata ammessa alla Scuola Militare Esercito “Nunziatella” di Napoli.

Tutti, dal precedente Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Larissa Bollaci, che ha seguito i ragazzi con orgoglio, attenzione e disponibilità man mano che venivano superate le varie prove dei ragazzi in primavera, alla neo Dirigente Prof.ssa Teresa Santomarco, fino ai docenti dell’istituto “Sciascia Fermi”, si dicono estremamente orgogliosi e fieri dei loro alunni.

Si tratta di un evento straordinario per una città di provincia. I due giovani, vere eccellenze, hanno dato prova di compostezza, valore, impegno, dedizione, studio, nonché grande serietà. Auguriamo a loro un futuro rigoglioso, foriero di successi.