Messina: ripartono i corsi di musical e recitazione dell’”Accademia On Stage”

Ripartono i corsi di musical e recitazione dell’Accademia On Stage, il centro formativo tra i più prestigiosi nel canto, nella danza e nella recitazione in tutto il centro Sud, sotto la direzione di Paride Acacia e Sarah Lanza in collaborazione con Cristian Gravina e Axel Torrisi.

Da questa stagione una novità importante, la nascita del CIM ( corso intensivo di musical) che, come spiega Sarah Lanza, “ si rivolge nello specifico agli aspiranti performer, quindi a coloro che hanno la volontà di fare delle arti performative un mestiere, e vogliono prepararsi in maniera accurata per affrontare le audizioni. Il corso sarà incentrato sull’approfondimento del repertorio musical. Questi progetti nascono dalla necessità mia e di Paride di creare a Messina un polo di riferimento per la formazione che dia la possibilità ai giovani del Sud di non emigrare al Nord per formarsi, lo possono fare qua da noi. E poiché contano poco le parole, noi raccontiamo i fatti, e già tre allievi dell’Accademia On Stage sono entrati a far parte del cast delle produzioni della Peep Arrow partecipando a tour nazionali con i musical Cats, Mamma Mia, Jesus Christ Superstar.”

Continua la proficua collaborazione con il regista e produttore Massimo Romeo Piparo, che, come spiega Paride Acacia” in esclusiva per la Sicilia nella sede dell’Accademia On Stage, per il terzo anno consecutivo, ci ha accordato la sua fiducia, dandoci la possibilità di avere l’Accademia Il Sistina, una delle scuole più prestigiose nel panorama nazionale dedicata agli under 16 che vogliono formarsi nel musical. A tal proposito l’audizione di ammissione per poter frequentare l’Accademia Il Sistina si terrà martedì 26 settembre.”

In esclusiva per i migliori allievi On Stage che si distingueranno nel percorso artistico sono riservati stage di apprendistato da uditore nelle future produzioni della Pepp Arrow e opportunità di sessioni speciali nei suoi casting.

Grandi performer contribuiranno alla formazione degli allievi dell’Accademia On Stage alternandosi ogni mese; si partirà con Jacopo Sarno, Francesca Taverni, Giorgio Adamo, Crhristian Ruiz e tanti altri a seguire.

Non si ferma, inoltre, l’attività dei professionisti della Compagnia On Stage impegnati nel riallestimento dei musical L’inganno di Pinocchio Opera Rock, Signora in nero, Judas’Death.

Il 25 e 27 settembre ci saranno gli open day per accedere ai corsi di musical e recitazione professionali e propedeutici per ragazzi e adulti, il 30 sarà la volta del musical junior creato per gli under 14. Gli allevi saranno preparati da docenti professionisti certificati del settore dell’Accademia On Stage.