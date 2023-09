Furnari, le manovre per far quadrare il bilancio comunale

Quale comune già da tempo non si trova in difficoltà economiche? Chi è sulla soglia del dissesto, chi ha preferito dichiarare il default, chi ha optato per il piano di riequilibrio o altre soluzioni per evitare il peggioramento delle condizioni economiche dei cittadini. Il comune di Furnari è alle prese con problemi economici, ma può affrontare questo momento con proprie risorse e strategie e lo sta facendo anche con l’aiuto di tutte le forze politiche, nella consapevolezza che su questi argomenti è importante essere tutti dallo stesso lato, in modo da non peggiorare la situazione.