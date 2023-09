Furnari: la Regione ha finanziato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza idraulica del torrente Arancia e delle saie San Filippo, Carone e Saiatine

La Regione ha finanziato il progetto esecutivo per l’intervento urgente per la messa in sicurezza idraulica del torrente Arancia e delle saie San Filippo, Carone e Saiatine di Furnari per un importo di 158 mila euro.

Nell’ottobre 2022 l’amministrazione comunale di Furnari, guidata dal sindaco Felice Germanò aveva segnalato all’Autorità di Bacino le situazioni di criticità idraulica sui torrente Arancia e sulle saie San Filippo, Carone e Saiatine.

E’ stato effettuato un sopralluogo congiunto tra i funzionari dell’Autorità di Bacino e quelli del comune di Furnari, al fine di verificare lo stato di criticità idraulica che limita il regolare deflusso delle acque ed è stata attestata l’esistenza di criticità idrauliche causate dalla presenza di folta vegetazione spontanea in alveo.

Da qui la prospettazione dell’intervento, finalizzata al ripristino delle condizioni di regolare deflusso delle acque, prevedendo la trinciatura della vegetazione spontanea delle aree e

delle scarpate arginali interessate dai lavori e la risagomatura degli alvei in prossimità delle zone più a valle.

In avanti il 30 agosto scorso fu stipulata la convenzione tra l’Autorità di Bacino e l’amministrazione Comunale di Furnari. Ora è il momento dell’approvazione del progetto esecutivo e del suo finanziamento, con somme per interventi di manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti.