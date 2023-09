Capo d’Orlando: la prima ballerina Anbeta Toromani aprirà il 25° anno accademico della “Tersicore Arte Danza”

La scuola di danza Tersicore Arte Danza ospiterà nella giornata del 22 settembre la Prima ballerina Anbeta Toromani.

I giovani allievi del territorio avranno così la possibilità di fare nella stessa Capo d’Orlando uno stage di danza classica di alto profilo con una prestigiosa ballerina, un’esperienza unica per la loro crescita professionale.

Diventata famosa grazie al fortunato programma “Amici” di Maria De Filippi, Anbeta si è affermata nel tempo come una vera star del balletto classico. C’è grande entusiasmo, quindi, nel mondo della danza orlandina per l’arrivo in città di questa amatissima ballerina.

Anbeta sarà ospite d’eccezione della Tersicore che inaugurerà con questo evento il 25° anno accademico della scuola.

L’idea della direttrice Grazia Martelli, infatti, è stata sempre quella di portare la grande danza classica a Capo d’Orlando. Questo ha permesso alla sua acuola in questi 25 anni di attività di formare tanti giovani talenti per il mondo della danza classica.