Galati Mamertino, in arrivo 300 mila euro per la manutenzione straordinaria dei torrenti

Sono stati finanziati, nelle scorse settimane, tre interventi dalla Presidenza della Regione Dipartimento Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia al Comune di Galati Mamertino per lavori di manutenzione straordinaria nell’alveo dei torrenti del Fitalia, per un importo complessivo di circa 300.000 euro.

L’Ufficio Tecnico del Comune, guidato dall’arch. Giuseppa Cavolo ha individuato, insieme all’ Amministrazione Comunale e ai funzionari dell’Autorità di Bacino con a capo l’Ing. Santoro, le priorità di intervento, e sono stati richiesti ed approvati i seguenti finanziamenti:

– € 183.793,00 per lavori di manutenzione e messa in sicurezza del “Torrente San Basilio – Milè” mediante la rimozione della vegetazione spontanea e risagomatura alvei – in territorio di Galati Mamertino (Me);

– € 59.211,00 per lavori di manutenzione e messa in sicurezza del “Torrente Ferraro” mediante la rimozione della vegetazione spontanea e risagomatura alvei – in territorio di Galati Mamertino (Me);

€ 56.992, 02 per lavori di manutenzione e messa in sicurezza del “Torrente Fiumetto – Scavo” mediante la rimozione della vegetazione spontanea e risagomatura alvei – in territorio di Galati Mamertino (Me).

Il Comune è stato individuato come soggetto attuatore immediato e nelle prossime settimane si potrà procedere ad effettuare le gare e affidare i lavori. Gli interventi mirano a ripristinare gli alvei, che mancano di manutenzione da oltre 30 anni e a ripristinare la viabilità dei sentieri.

“Un ringraziamento alle tante sollecitazioni arrivate anche da tanti miei concittadini, che ci hanno consentito di lavorare in modo serrato insieme ai miei colleghi sindaci, per ottenere questo grande risultato per il territorio.” scrive il primo cittadino galatese Vincenzo Amadore.

“Un grazie particolare va al collega Sindaco Giuseppe Pizzolante per il suo costante impegno. Forti di un intenso rapporto di collaborazione e sinergia, il Comune di San Salvatore di Fitalia è stato individuato come soggetto attuatore e nei prossimi giorni verranno affidati i lavori – per un importo finanziato pari ad euro 259.808, 46 – di messa in sicurezza e smaltimento vegetazione alveo Fiumara e strada denominata “Paratore” in territorio di San Salvatore di Fitalia.