Le vie dei Lancia. Un incontro di culture e tradizioni tra Brolo e Ficarra. Parola d’ordine: l’internazionalizzazione.

In un mondo sempre più globalizzato, dove le distanze sembrano accorciarsi e le culture si mescolano, è importante preservare le radici e le tradizioni che rendono ogni comunità unica.

Due paesi siciliani, Brolo e Ficarra, hanno abbracciato questa sfida con un evento speciale chiamato “Le Vie dei Lancia”.

L’unione dei comuni, nata qualche anno fa, diventa sempre più operativa verso un futuro sostenibile

Questo straordinario progetto che caratterizzerà gli ultimi due sabati di questo mese, il 23 a Brolo ed il 30 a Ficarra, è un esempio di come la cultura, la storia e le tradizioni possano unire le persone, creando una comunità forte e coesa.

Una Celebrazione dell’Identità Territoriale

“Le Vie dei Lancia” è molto più di un semplice evento. È una celebrazione dell’identità territoriale, un’opportunità non solo per i residenti di Brolo e Ficarra di condividere la loro cultura e la loro storia con il resto del mondo. Questa manifestazione mira a mettere in evidenza un angolo culturalmente ricco di storia in Sicilia, un luogo dove le tradizioni sono ancora vive e vitali. Uno degli obiettivi principali di “Le Vie dei Lancia” è l’internazionalizzazione. L’evento si concentra sulla promozione di importatori e potenziali accordi commerciali tra aziende locali. Questo rappresenta un’opportunità unica per Brolo e Ficarra di presentare non solo le proprie aziende, ma anche la loro storia, fatta di uomini, aziende e amministrazioni attente.

Un’Atmosfera di Festa e Condivisione

“Le Vie dei Lancia” è stata progettato per svolgersi in un’atmosfera di festa popolare e accogliente, dedicata al cibo e all’enogastronomia ed a tutto quello che rotea intorno a queste filiere.

Obiettivi Chiari per un Futuro Sostenibile

Gli obiettivi di “Le Vie dei Lancia” sono chiari e ambiziosi:

Valorizzazione del Territorio: L’evento mira a promuovere un turismo rurale consapevole della fragilità della biodiversità, sottolineando l’importanza della salvaguardia ambientale e del rispetto per il pianeta. Sostenibilità Agricola: Si promuovono l’agricoltura e le tecniche tradizionali, incoraggiando la cura dell’ambiente e il rispetto delle risorse energetiche per la produzione. Promozione Enogastronomica: Si cerca di valorizzare i prodotti enogastronomici tipici del luogo e di diffonderne la conoscenza a livello regionale, nazionale e internazionale. Cultura Alimentare Mediterranea: Si promuove l’utilizzo dei prodotti agricoli tipici della zona nelle ricette tradizionali di culture diverse dalla cucina mediterranea. Internazionalizzazione delle Aziende: Si mira a promuovere le aziende agricole e agroalimentari della Sicilia, consentendo loro di raggiungere mercati internazionali ed europei.

Un’Iniziativa per Tutti

“Le Vie dei Lanci” coinvolge l’intera comunità, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue risorse. Questo evento non è solo un momento di celebrazione, ma anche una piattaforma per la crescita economica e la promozione di uno stile di vita sano attraverso l’uso di prodotti di eccellenza “Made in Sicily” e vuole dimostrare che il patrimonio culturale e le tradizioni possono essere un ponte tra le persone e le comunità. Questo evento è un esempio di come la diversità possa arricchire il nostro mondo, creando una comunità globale legata dal territorio, dalla cultura, dalla storia, dalla religiosità e dalle tradizioni.

La Sicilia, con la sua bellezza e la sua ricchezza culturale, è un luogo ideale per promuovere queste importanti connessioni tra le persone ed il progetto, fortemente voluto dai due sindaci Giuseppe Laccoto (Brolo) e Basilio Ridolfo (Ficarra) ne diventa un esempio.

L’evento rientra tra quelli promossi e sponsorizzati dall’assessorato regionale all’agricoltura nel campo della valorizzazione e promozione dei prodotti Agricoli identitari della Sicilia – D.A. n. I3/GA B del 09/03/2023.

Tra le aziende che faranno parte del work shop con i buyer internazionali già rientrano, in un calendario ancora non completo: BIRRIFICIO EPICA – Birra artigianale, LA CASA DELLA NATURA – Liquori, FRATELLI BORRELLO – Salumificio – filiera suino nero, EMANUMIELE – Miele (presidio Slow Food), SALUMIFICIO FASOLO – Salame Sant’Angelo di Brolo, IL BOSCHETTO – Conserve, Marmellate, dolci tipici, EUROFOOD – Succhi, PISTI’ – Pistacchio di Bronte e altro, AGR. PIETRAZITA – Zafferano e prodotti tipici, ROCK BREWERY BIRRIFICIO – Birra Artigianale, IGNAZIO RAFFAELE PASTICCERIA – Dolci Tipici, LUSCIOUX – OMNIA GROUP – Nocciole e altro, AGR. GREEN VALLEY – Agrumi, Olivo e Vino, IL CASALE DELL’ULIVO – Olio, COLLINEBROS – Salumi, PRODUTTORI DI OLIO DI FICARRA – Olio, RIDOLFO TINDARO – Miele, ASTONE – Paste di mandorla e “pastemennula”.

Ci sarà anche un’area dedicata allo street food con le aziende locali ad animarlo, mentre il calendario degli eventi sarà presentato in una prossima conferenza stampa dagli stessi primi cittadini di Brolo e Ficarra.