Furnari: morte del piccolo Mohamed, il dolore della comunità marocchina, la solidarietà dell’amministrazione

Il tragico terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito il Marocco nella giornata di venerdì, causando oltre duemila vittime (ma il numero è in costante aumento), tocca da vicino anche la Sicilia.

Furnari piange la scomparsa del piccolo Mohamed Charad, 14 anni: era andato in Marocco, insieme a tutta la famiglia, per andare a trovare i nonni, come ogni estate. La famiglia è residente da anni nella cittadina tirrenica, molto conosciuta nella numerosa comunità marocchina di Furnari e ogni anno tornavano nel paese d’origine per trascorrere qualche settimana di vacanza.

Mohamed ha perso la vita, mentre la madre si trova ricoverata in ospedale. Incolumi il padre e i fratelli.