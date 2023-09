Palermo, rimproverano un gruppo di ragazzini e subiscono un pestaggio. Coppia di coniugi in ospedale

Finiscono in ospedale dopo un vero e proprio pestaggio da parte di un gruppetto di ragazzini: la loro unica colpa era di averli rimproverati per i troppi schiamazzi.

È successo a Palermo: marito e moglie di 63 e 50 anni sono finiti in ospedale per le botte ricevute dai ragazzini.

I coniugi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale Civico, a Palermo.

La prognosi è di 12 e 7 giorni per trauma facciale e cranico e per diverse contusioni. E’ successo a due passi da via Ernesto Basile, in via Emilio D’Angelo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

La coppia stanca delle urla dei ragazzini aveva chiesto di fare silenzio. E’ scoppiata una lite prima verbale, poi i ragazzi hanno circondato e colpito i due.