Una bella iniziativa da parte dell’ASD Tartarughino a Capo d’Orlando.

Lunedì 11 settembre alle ore 17:00, nel campo di via Trazzera Marina, avrà inizio la scuola calcio gratuita per tutti (prevista solo una piccola quota d’iscrizione iniziale, per l’assicurazione e l’attrezzatura).

Tutti i bambini/e nati/e dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2019 potranno recarsi al campo per essere accolti dai esperti istruttori e allenatori.