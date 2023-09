Calcio – Tornano in campo Serie D, Eccellenza e Promozione

Disputate le varie coppe di categoria iniziano i vari campionati. Quello di serie c è già iniziato e si è infatti celebrata la prima giornata. Nel secondo turno, rinviate Messina-Casertana e Brindisi-Catania, queste le altre partite: Sorrento-Audace Cerignola, Crotone-Turris, Latina-Potenza, Monopoli-Monterosa Tuscia, Picerno-Taranto, Benevento-Virtus Francavilla, Foggia-Giugliano e Juve Stabia-Avellino. Inizia anche il campionato di serie D. Queste le partite in programma, tra le altre l’esordio dell’Igea Virtus sul proprio campo contro l’Acireale e la Reggina che ha scelto di chiamarsi la Fenice: Akragas-Licata, Canicattì-Siracusa, Castrovillari-Sant’Agata, Trapani-Ragusa, Locri-San Luca, Real Casalnuovo-Portici, Sancataldese-Fc Lamezia, Vibonese-Gioiese, Igea Virtus-Acireale e Catanzaro- La Fenice. Via anche al campionato di eccellenza, con l’esordio della Messana: Messana-Enna, Gela-Paternò, Imesi-RoccAcquedolcese, Leonzio-Misterbianco, Mazzarrone-Jonica, Modica-Milazzo, Nebros-Leonfortese e Santa Croce-Real Sr Belvedere. Ora la promozione: il girone B, con la Nuova Rinascita che, all’esordio assoluto, proverà a fermare la corazzata Rosmarino. Queste le partite: Gioiosa-Nuova Azzurra, Aluntina-Pro Mende, Aquila-Atletico Messina, Mistretta-Galati, Rosmarino-Nuova Rinascita, San Fratello-Santangiolese, Valle del Mela-Lascari, il girone C Aci e Galatea-Sant’Alessio, Santa Domenica-Acicatena, Villarosa-Kaggi, Valdinisi-Rsc Riposto, Belpasso-Real Suttano, Nicosia-Real Aci e Aci Sant’Antonio-Calatabiano.