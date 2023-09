Alcara Li Fusi – Al via “NebroDiGusto” nel weekend. Tantissime iniziative – VIDEO

Tutto pronto ad Alcara Li Fusi per “Nebrodigusto”, una serie di iniziative ed eventi per promuovere l’Agroalimentare siciliano e in particolare il territorio dei Nebrodi. La manifestazione si svolgerà in questo fine settimana, oggi e domani e poi quello del 16 e 17 Settembre. L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca, dal Comune di Alcara li Fusi e da partner privati.

Da segnalare nei giorni della manifestazione il mercatino del gusto, con gli stand e le prelibatezze dei Nebrodi e la presenza di DJ e gruppi per allietare i due fine settimana.