Montalbano Elicona – “STRAGUSTO – Il festival del cibo NO.Strano”. Tradizioni, prodotti tipici, convegni, musica dal vivo dall’11 al 13 settembre

La “Pro Loco Santa Maria APS” di Montalbano Elicona organizza “STRAGUSTO – Il festival del cibo NO.Strano” 11, 12 e 13 settembre 2023 a Santa Maria, frazione di Montalbano Elicona. Convegni, musica dal vivo e stand enogastronomici: sarà possibile assaggiare alcuni dei prodotti più buoni del territorio.

“STRAGUSTO – Il festival del cibo NO.Strano” è una manifestazione di tutela e promozione del territorio finalizzata a un turismo che sia anche un’esperienza. Si punta sullo sviluppo sostenibile e consapevole, sulla conoscenza del patrimonio culturale, sulle tradizioni e sulla storia. In questa prospettiva le produzioni locali, i sapori e le procedure di lavorazione dei prodotti diventano centrali nella conoscenza delle caratteristiche del luogo. Sarà possibile quindi assaggiare e conoscere i prodotti locali, grazie alle attività che hanno aderito all’iniziativa e che saranno presenti con appositi stand collocati nella strada principale di Santa Maria, verso la Piazza della Chiesa, per tutta la durata dell’evento. I tre pomeriggi termineranno con uno spettacolo serale di musica dal vivo. La manifestazione è stata inserita nell’ambito della Festa Patronale Maria SS in Collis in programma il 12 settembre.

La manifestazione è patrocinata dall’Assessorato Regionale dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, in collaborazione con i Comuni di Montalbano Elicona e di San Piero Patti, la Coldiretti sede provinciale di Messina, Simenza – Cumpagnia Siciliana Sementi Contadine e Gal Nebrodi Plus. La “Pro Loco Santa Maria APS” di Montalbano Elicona, promotrice del progetto, è stata sostenuta da PMM SRL di Librizzi (ME) in via Borgata S. Pancrazio n. 21 e dal Consorzio Stabile Cassiopea di Patti (ME) in via Papa Giovanni XXIII n. 28, partener attivi della “Pro Loco Santa Maria APS”.

Le aziende che hanno aderito all’iniziativa proporranno i loro prodotti a chilometro zero: carne di pecora e coppo di patate entrambi al forno realizzate dalla Trattoria “Brasarella” di Montalbano Elicona; coppo fritto con polpetta di daino alla nocciola e piccoli arancini ai sapori di campagna preparate dall’Agriturismo “Il Daino” di San Piero Patti; arancino alla norma e arancino al ragù, cannolo siciliano alla ricotta e al pistacchio proposti dal panificio “Antichi Sapori” di San Piero Patti; stick di patata e panino Gourmet ai sapori dei Nebrodi, che contiene salsiccia di suino nero dei Nebrodi e Tuma fusa, realizzati da “Azienda Agricola Lombardo Carmelo” di Montalbano Elicona”; “creme e sfizi al pistacchio e alla nocciola proposte da “Dolce Florio” di Librizzi. Un narratore spiegherà la tipologia del prodotto, la tradizione e i luoghi di lavorazione.

PROGRAMMA

Lunedì 11 settembre

Ore 17:30. Convegno in Piazza sui temi: la “battaglia – No al cibo sintetico” con approfondimento curato dal Direttore della Coldiretti Provinciale di Messina, tema proposto già dalla Coldiretti a livello nazionale; “Valorizzare il passato per innovare il futuro – No alla farina di Grilli” curato dal Presidente di Simenza – Cumpagnia Siciliana Sementi Contadinesul recupero dei prodotti autoctoni del territorio; “Distretto del Cibo e turismo sostenibile” curato dal presidente del Gal Nebrodi Plus; “Dieta mediterranea e autenticità del prodotto, Si alla filiera corta”.

Prenderanno parte al Convegno i rappresentanti delle istituzioni Regionali, in particolare l’Assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Elvira Amata, i sindaci del Comune di Montalbano Elicona e del Comune di San Piero Patti, e dei Comuni limitrofi di Librizzi e Basicò, nonché i rappresentanti delle Pro Loco Provinciali, degli Ordini Professionale e di altre Associazioni di Categoria.

Ore 19.00. Apertura degli stand con l’assaggio dei prodotti proposti dalle aziende. La serata terminerà con musica dal vivo e danze a cura dei “Sudcantica”.

Martedì 12 settembre

Festa Patronale Maria SS in Collis. Gli stand rimarranno aperti tutto il pomeriggio e, in serata, si potrà ballare sulla musica dei “Samarkanda Band”. Lo spettacolo dal vivo è previsto in Piazza alle ore 22:00.

Mercoledì 13 settembre

Ore 18.00. Apertura degli stand. Seguirà una tavola rotonda durante la quale si potranno conoscere le esperienze dei rappresentanti delle aziende che hanno preso parte alla manifestazione. L’evento si chiuderà con il tanto atteso spettacolo di musica dal vivo.