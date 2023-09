Falcone: gran galà equestre, spettacolo e attenzione ai bambini e diversamente abili

Seconda edizione di “Emozioni in Sella”, una duegiorni dedicata al cavallo e al suo rapporto con l’uomo che vanta origini molto antiche che si perdono nella storia; è in programma il 9 ed il 10 settembre al campo sportivo comunale di Falcone.

Dopo il successo della precedente edizione, anche quest’anno l’Associazione di Promozione Sociale “Falcone 2.0”, presieduta dal Maestro Pippo Pelleriti, ha organizzato l’evento, che nella prima giornata, con inizio alle ore 17.00, l’attenzione sarà dedicata ai più piccoli ed ai nostri amici diversamente abili; sotto la supervisione di personale qualificato, potranno avvicinarsi e interagire con questi straordinari animali con tutti i benefici che ciò può comportare.

Nella stessa giornata sarà possibile effettuare delle prove di tiro con l’arco in compagnia dell’associazione “Baupark Archery” di Barcellona Pozzo di Gotto e assistere a spettacoli di falconeria in compagnia dell’artista Nicoletta Cannizzaro.

Durante la seconda giornata è previsto il Gran Galà equestre, con inizio alle ore 21.00, a cura dell’asd “Equinart” di Vera Lo Forti; sono in programma spettacoli di alta scuola equestre e spagnola in compagnia di artisti provenienti da tutto il comprensorio fra i quali si esibiranno Francesco Di Martino, Nicoletta Cannizzaro, Vera Lo Forti accompagnati da Salvatore Testa Camillo, Tonino Iacona, Giovanni Vivaldi, Angelica Iacona, Salvo Terranova, Nicholas Calabrò, Zaira Munafò, Mario Puccia, Rosario Lo Forti, Natale Pruiti e Gaia Ricotta.

Presentatrici della serata saranno Santina Lo Forti e Mariangela Alagna, mentre Francesca Costanzo, Mariagrazia Cannata e Maria Amata faranno parte del corpo di ballo.

“Sulla scia del successo dello scorso anno anche quest’anno abbiamo inteso una manifestazione che possa coniugare sia i grandi che i più piccini, coinvolgendo, per la prima volta, anche i nostri amici diversamente abili al fine di favorire la loro interazione con questi straordinari esemplari, in una location che può ospitare in sicurezza un’ampia cornice di pubblico, ha spiegato il portavoce Emanuele Sciagura; l’entusiasmo e la felicità mostrata dai più piccoli, lo scorso anno, ci ha convinti a proseguire questo percorso cercando di essere maggiormente inclusivi e rendere così un beneficio alla nostra comunità e al nostro territorio e di godere di uno spettacolo di altissimo livello con la presenza di artisti quotati”.

Nella foto sopra i componenti dell’associazione di promozione sociale “Falcone 2.0”