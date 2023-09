Tra tradizione e internazionalizzazione nasce l’idea progettuale che è alla base dell’evento “Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori”

Un progetto voluto dall’unione dei comuni “Terre del Lancia, Brolo, Ficarra” che si fonda sulla convinzione che è proprio l’unione, il gruppo, ad essere vincente e ad avere una caratteristica in più rispetto agli altri, non più il campanilismo tra due o più, ma la connessione di elementi vincenti.

Con “Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori”: La Sicilia celebra molto di più delle sue eccellenze enogastronomiche in un evento unico

In un’atmosfera di collaborazione e valorizzazione delle tradizioni locali, l’evento “Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori” unisce ancor più i comuni di Brolo e Ficarra già vicini, da secoli, per storia, religiosità e tradizioni. L’obiettivo di questa iniziativa è far conoscere al pubblico internazionale, favorendone la commercializzazione, le eccellenze enogastronomiche di queste terre, evidenziando l’importanza dell’unione tra territori.

Il Comune di Brolo e quello di Ficarra hanno deciso di presentare insieme le loro eccellenze agricole e agroalimentari, le filiere a kmzero, ma anche quella sana imprenditorialità che favorisce sviluppo e occupazione, creando un evento che possa valorizzare entrambi i territori. Questa iniziativa si basa sulla filosofia imprenditoriale, sulle tecniche e sull’innovazione utilizzate nella produzione di cibo di alta qualità in Sicilia, che da sempre è considerata “la terra dei Sapori”.

L’evento si svolgerà in due giornate, una a Ficarra e l’altra – la prima – a Brolo, il 23 e 30 settembre, con ciascuna delle due località che metterà in mostra le sue specialità.

A Ficarra, l’olio extravergine d’oliva minuta sarà il protagonista indiscusso, insieme agli agrumi, che sono tra i prodotti più rinomati della regione. Per l’olio, si tratta di una cultivar antica e rara che cresce sui monti Nebrodi, producendo un olio dal sapore fruttato e delicato. L’evento offrirà anche la possibilità di degustare conserve, marmellate e liquori a base di agrumi, miele e salumi. Tutto rigorosamente prodotto con materie prime non trattate.

A Brolo, invece, l’attenzione sarà rivolta oltre agli agrumi, ai dolci e ai salumi. Questa località vanta aziende agricole che lavorano in biologico e seguono antiche tradizioni nella produzione di cibo di alta qualità. L’evento rappresenterà un’opportunità per queste aziende di far conoscere i loro prodotti non solo ai visitatori locali ma anche a un pubblico internazionale Infatti saranno presenti buyer internazionali disponibili a offrire nuove vetrine verso i mercati del centro e del nord europa.

Entrambe le giornate saranno animate quindi, in apposti spazi e con i work shop, da momenti di incontro e confronto tra produttori e importatori nazionali e internazionali, confronti con agronomi per affrontare sfide come il cambiamento climatico, e offriranno l’opportunità di gustare i sapori autentici della Sicilia, dalla pasta di mandorla ai gelati tradizionali. Inoltre, l’evento non si limiterà all’enogastronomia ma si propone di promuovere anche il territorio, la cultura e le tradizioni locali, rendendo l’esperienza dei visitatori completa e coinvolgente. Le due giornate saranno connesse da una cornice di intrattenimento musicale, rendendo “Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori” una festa che celebra tutte le sfaccettature della Sicilia, dalla sua cucina alla sua cultura.

In sintesi l’obiettivo principale di questo evento è promuovere le eccellenze locali, costruire nuovi legami commerciali e far conoscere al mondo i sapori autentici e le tradizioni di queste terre ricche di storia e cultura. Si svolgeranno a Brolo in piazza Annunziatella e a Ficarra nella nuova piazza Mercato. Particolarmente curato l’allestimento che renderà i luoghi accoglienti e coinvolgenti. Ci sarà anche un’area dedicata allo street food, mentre sul palco anche momenti d’intrattenimento e show cooking.

(info: Ufficio turistico Brolo 0941561224 – Ufficio Turistico Ficarra: 0941 582604