Montalbano Elicona – Si è svolta domenica 3 settembre la terza edizione del “Motoraduno per la vita”

Si è svolto domenica 3 settembre a Montalbano Elicona la terza edizione del “Motoraduno per la vita” organizzato dall’IRCCS, Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, insieme al Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto ed alla Amministrazione comune di Montalbano Elicona e con la collaborazione di AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), AIDO ( Associazione Italiana Donatori Organi); Associazione ODV (Donare è vita Gaetano Alessandro), FASTED (Federazione Associazioni Siciliane Di Talassemia Emoglobinopatie E Drepanocitosi) e Federfarma Messina.

Entusiastica la partecipazione di quasi 200 i motociclisti e motoamatori, appartenenti ai gruppi Stretto Di Messina Chapter, Motoclub Pirates , BMW Motorrad Club, Punishers Le MC, Motoclub Saraceni, Motoclub Le Pantere dell’Etna, Motoclub Red Fox, Friends Motobikers e “I Magnatari”.

Il corteo di moto si è formato alle 8:30 del mattino davanti l’Ospedale Piemonte di Messina, dove è stato accolto dal Direttore Amministrativo Dell’IRCCS Maria Felicita Crupi, ideatrice e anima dell’iniziativa insieme al Commissario Straordinario Vincenzo Barone e al Direttore Sanitario Giuseppe Rao.

Dopo il saluto del Sindaco di Messina ed un momento di preghiera, la lunga fila si è mossa alla volta di Barcellona PG, dove altri, motociclisti e non, soci del LC Barcellona e persone vicine al Club, si sono aggiunti, per poi proseguire verso il Comune di Montalbano Elicona. Qui, nella prestigiosa sala del Castello, gremita di pubblico, a fare gli onori di casa è stato il Sindaco della città, Antonino Todaro, che ha aperto i lavori sottolineando l’importanza ed attualità del tema dell’incontro “La donazione degli organi e tessuti”.



I lavori coordinati dal Past President del Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto, Antonino Levita, hanno visto, quindi, l’intervento della Presidente del Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto, Nadia Rivetti, e del Presidente della IV Circoscrizione, Nino Cardaci, che hanno portato il saluto dei Lions e ribadito l’attenzione che, ormai da anni, Lions International riserva alle tematiche della donazione degli organi, di tessuti e del sangue, come pure ben sottolineato nel messaggio del Governatore del Distretto 108YB Sicilia, di cui è stata data lettura.

Una giornata di grande livello umano e culturale, ricca di grandi emozioni e spunti di riflessione all’insegna della comune volontà di lanciare un grande messaggio di speranza, di umana solidarietà e di grande civiltà, a conclusione della quale è emersa fortemente la necessità di coinvolgere i bambini fin dalla più tenera età ed i giovani al fine di creare e consolidare la cultura della donazione, che dovrebbe essere propria e naturale di ogni essere umano. Ed è questo l’auspicio con cui i lavori si sono conclusi: incrementare le donazioni di organi, di tessuti e di sangue nel nostro paese formando e consolidando la cultura della donazione, per far si che mai nessuna vita umana possa spegnersi per mancanza di un donatore.

Angela Serena Lo Conti