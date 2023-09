Merì: Joey e Rina ospiti della “Notte Rosa”

La Stars Dance Academy, di Giusi Cicciari, ha organizzato per sabato 9 settembre “La Notte Rosa” a Meri’, evento che rappresenta in primis un inno alle Donne.

Il format “ Notte Rosa Meriese” si ispira al Capodanno estivo della Riviera Romagnola, utilizzando tuttavia canoni propri; nello specifico la serata sarà caratterizzata dal connubio tra show e food, tutto si tingera’ di Rosa, motivo per cui i partecipanti potranno liberamente indossare un indumento o un accessorio “ rosa” apprestandosi a trascorrere una serata caratterizzata da un clima di spensieratezza, allegria e puro divertimento.

L’evento avrà inizio alle ore 18:30; la Piazza XXIV maggio farà da cornice all’animazione per i bambini di Wonderland di Domenico Rizzo, seguira’ l’esibizione di Zazu Clown ed inoltre sarà messa in scena una sfilata dai toni inclusivi curata dalla Sartoria Sociale Kano’, alla quale parteciperanno alcuni dei Ragazzi Speciali del “Gruppo Labo” dell’Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella.

Presenzieranno ancora artisti locali in vesti differenti come musicisti, cantanti e poeti.

Ospiti della serata 𝐉𝐎𝐄𝐘 𝐄 𝐑𝐈𝐍𝐀,coreografi e ballerini che spopolano su Tik Tok e Instagram. Vivremo uno spettacolo frizzante e adatto a tutte le età dove i veri protagonisti saranno proprio i partecipanti. Con le loro coreografie, sono diventati un fenomeno sul web e in televisione, attirando l’attenzione delle star della musica italiana. Hanno ballato con Stash dei The Kolors, Annalisa, Fedez, JAx, Elettra Lamborghini e Alex Britti e hanno collaborazioni aperte con i Boomdabash, Paola e Chiara, Tony Effe e Emma, Fred De Palma, Ana Mena, Ciccio Merolla. Hanno raggiunto numeri da record sui social, superando i 300 milioni di visualizzazioni in pochi mesi e oggi si esibiscono in tutta Italia tra piazze, centri commerciali e palchi prestigiosi. Due ospiti noti sui social che certamente daranno grande visibilità al nostro territorio.

Alle ore 18.30 in Piazza Umberto I avrà inizio anche lo street food con la presenza di numerosi,variegati e prestigiosi stand gastronomici locali e dei paesi limitrofi.

L’ evento sarà patrocinato dall’ Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana; un grazie è rivolto all’ Onorevole Pino Galluzzo, che nella sua Veste Istituzionale si è prodigato al fine di rendere possibile “ La Notte Rosa Meriese”.

Per maggiori ed ulteriori informazioni seguiteci sulle pagine social : Facebook, Instagram e Tik Tok “La Notte Rosa Meri’”.