Tindari – Patti: la viabilità per la festa della Madonna Nera

E’ stata disposta la viabilità per i giorni 7 e 8 Settembre, nella frazione Tindari di Patti, dove si svolgeranno i tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna Nera.

Come al solito si prevede una massiccia affluenza di pellegrini, fedeli e turisti che comporta problemi di gestione della viabilità, della sosta e della sicurezza pubblica. Per questa occasione è stata predisposta anche una nuova area per la sosta dei veicoli con accesso dalla statale 113, per far fare fronte alle esigenze di parcheggi.

E’ stato concordato inoltre, come avviene ogni anno, l’istituzione del senso unico di marcia sulla statale verso Oliveri, nella fascia oraria 14,00 – 01,00, del 7 settembre, nel tratto compreso tra il bivio di Mongiove di Patti e il bivio di via Garibaldi di Oliveri, dirottando il transito proveniente da Messina verso l’autostrada A 20, con uscita ai caselli di Patti.

Queste alcune disposizioni previste nell’ordinanza del comandante della polizia municipale Maria Mazzone: dalle ore 24.00 del 6 settembre divieti di sosta e fermata in via Teatro Greco, in piazza Quasimodo in via Monsignor Pullano, nel piazzale antistante il Teatro Greco e nel Parcheggio degli Ulivi, che sarà riservato esclusivamente alla sosta dei mezzi di sanitari, soccorso e controllo.

Parcheggi previsti dalle ore 7:00 fino al termine dei festeggiamenti del 7 settembre a Locanda 1 e Locanda 2 con la via Monsignor Pullano chiusa al transito all’altezza dell’incrocio del bivio di Locanda.

Dalle ore 07:00 del 7 settembre sarà assicurato e intensificato il servizio navetta dal parcheggio denominato Locanda 2 fino al Parcheggio degli Ulivi. Dalle ore 14:00 del 7 settembre c’è anche il servizio navetta per Tindari con partenze dalla via Grotte di Mongiove.

Da Patti a Tindari viaggeranno anche i bus di linea con partenze da Patti in piazza Marconi con corse ordinarie e due corse straordinarie alle ore 15.30 e alle ore 17.30 con corse di rientro in piazza Marconi subito dopo lo sparo dei giochi d’artificio.