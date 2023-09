Sant’Agata Militello: questa sera consiglio comunale

Seduta del consiglio comunale questa sera a Sant’Agata Militello convocato dal presidente Monica Brancatelli. Sono tre i punti all’ordine del giorno: l’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2022, punto che era stato inserito in origine come unico argomento. Poi si è proceduto ad inserirne altri due: la nomina dei revisori dei conti per il triennio 2023/2026 e la dichiarazione di interesse pubblico per il progetto per la nuova costruzione del nuovo corpo palestra dell’istituto Torricelli da realizzare in ampliamento dell’edificio scolastico di via Vallone Posta. Trascorsi nel frattempo alcuni mesi dell’esecutivo di Bruno Mancuso, l’opposizione rilancia la propria azione politica nell’attesa di affrontare le prossime sfide per lo sviluppo del territorio.