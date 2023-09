Capo d’Orlando: La 12° edizione della mezza maratona “Città di Capo d’Orlando”

Partenza ad anticipare il tramonto per la 12a edizione della Mezza maratona Città di Capo d’Orlando che si è disputata sabato nella splendida cittadina del tirreno. Campo di gara il lungomare Andrea Doria. La manifestazione, organizzata dalla Podistica Capo d’Orlando, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale del comune orlandino, era stata rinviata lo scorso 20 maggio a causa delle avverse condizioni meteo.

Un evento fortemente voluto dal team organizzatore che hanno avuto una buona risposta da parte degli atleti, viste le quasi 350 presenze tra mezza e 10.5 km.

La gara più lunga è stata vinta da Guido Andaloro tra gli uomini e Nadia Cozza tra le donne, con tempi davvero di spessore.

Partiti insieme ma arrivati per primi, gli atleti della Run For Passion, la 10,5 km diventata negli anni compagna affidabile e amata della mezza. A vincere tra gli uomini è stato Davide Salvati in 38’42. Tra le donne successo di Jessica Bonanno in 46’49.

Consensi e ovazioni per l’organizzazione a firma Podistica Capo d’Orlando. Qualche critica invece all’amministrazione comunale da parte dei commercianti orlandini, che si sono lamentati in maniera piuttosto vibrante per la decisione di chiudere la via Veneto di sabato pomeriggio, creando un danno ai negozi e alle attività.