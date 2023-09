Patti: silenzio, suona la banda “Silvio Grillo”, un successo “nto chianu”

Spalti gremiti in piazza San Nicola a Patti per il concerto della banda musicale “Silvio Grillo” di Patti “Nto chianu i Santa Nicola”.

Una piazza piena in ogni ordine di posto, tra la Fontana del Calice e le scalinate, come non si vedeva da tempo, con le persone che hanno accolto con grande entusiasmo questa iniziativa il cui eco ancora non si è spento.

Ma questa non è una novità, perché laddove la banda ha realizzato concerti, ha sempre lasciato il segno, nella speranza che queste iniziative, verificato il gradimento, vengano riproposte.

Tra i maggiori entusiasti l’assessore al turismo Daniele Greco, che, su Facebook, ha salutato con soddisfazione questo concerto nella parte antica della città e le performance soprattutto dei nuovi elementi e di quelli che ormai sono navigati.

La banda, diretta dal maestro Lorenzo Scolaro, ha eseguito musiche di Strauss, Rossini, Bellini, Verdi, Ghershwin e Zimmer, poi anche musiche da film e musica leggera. Al momento l’associazione musicale “Silvio Grillo” di Patti, che vanta oltre 200 anni di attività, è composta da 35 elementi e al suo interno ci sono anche cinque ragazzi nuovi.

E’ operativa anche la scuola musicale e si fanno lezioni quasi tutti i giorni con numerosi ragazzi, ai quali, come a tanti altri, è stato e viene rivolto l’invito ad avvicinarsi alla musica e a questa straordinaria esperienza artistica e sociale.

Il direttivo dell’associazione musicale è composto dal presidente Tindaro Ermito e poi da Antonio Orlando, Alessia Scolaro, Gino Calabria, Lorenzo Scolaro, Claudio Faranda, Alessandro Corso, Simona Magistro, Fabio Veca e Alessandro Costantino.