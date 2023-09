Castell’Umberto: iniziativa su “Accompagnare all’Amore”, approfondimento sul dicastero per i laici, la famiglia, la vita “Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale”

Dalle 16 di oggi – sabato 2 settembre al pomeriggio di domani – domenica 3 settembre, per iniziativa del Servizio di Pastorale Familiare della diocesi di Patti, diretto dai coniugi Angelo e Patrizia Morabito e da don Calogero Tascone, nel seminario estivo di Castell’Umberto si terrà “Accompagnare all’Amore”, percorso di approfondimento sul documento del Dicastero per i laici, la famiglia, la vita “Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale”.

Oltre i membri dell’equipe diocesana, parteciperanno anche le coppie che assumeranno la responsabilità di coordinamento dei sei vicariati. Si tratterà del primo passo per la redazione di un itinerario “comune” per il percorso di preparazione al matrimonio dei fidanzati nelle parrocchie.

A illustrare l’itinerario saranno monsignor Salvatore Muratore, vescovo emerito di Nicosia, e i coniugi Vito e Rosmari’ Di Leo, direttori del Servizio Regionale di Pastorale della Famiglia.

Domani la celebrazione della messa sarà presieduta, alle 12.00, dal vescovo della diocesi di Patti monsignor Guglielmo Giombanco.