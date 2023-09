Da Capo d’Orlando a Naso, 12 km di camminata nel ricordo di Sergio Granata – VIDEO

L’arrivo in piazza Roma, a Naso, dopo oltre due ore di camminata, alla vigilia della Festa di San Cono, mentre era in corso la Santa Messa. Alla fine anche la benedizione dell’Arciprete. Così si è conclusa la quinta edizione la camminata da Capo d’Orlando a Naso in ricordo del nostro indimenticabile direttore Sergio Granata.

Amico sincero e professionista serio, strappato troppo presto all’affetto di familiari, amici e colleghi, ed alla stima di quanti hanno avuto occasione di conoscerlo.

Circa 20 amici, partiti dal piazzale del cimitero orlandino, hanno percorso gli oltre 12 km della Strada Statale 116, percorrendo lo stesso tragitto che Sergio da un po’ di anni amava attraversare a piedi insieme ad alcuni amici, nei giorni che precedevano la festa patronale di Naso. Quest’anno si è tenuta anche una paracamminata, perché la fede ed il ricordo non hanno barriere