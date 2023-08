Stupro a Palermo: fiori per la vittima al Centro Antiviolenza Lia Pipitone. “Cultura dell’amore sotto i nostri occhi”

Un delicato mazzo di fiori bianchi, simbolo di purezza per eccellenza, ed un biglietto con tanto di dedica: “Per la ragazza, ti ho nel cuore!!! Mai più violenza.”

E’ il gesto di solidarietà e rispetto raccontato via social dal Centro Antiviolenza Lia Pipitone di Via Ammiraglio Persano a Palermo, dove ieri è stato consegnato un bouquet di fiori dedicato alla vittima del recente stupro a Palermo. Il nome dell’autore, per motivi di privacy non è stato rivelato.

“Un gesto che non passa inosservato, che ci riempie il cuore e ci consola sul fatto che una cultura dell’amore e del rispetto è visibile. È sotto i nostri occhi.” scrivono sulla propria pagina social le volontarie del centro che ha sede nel quartiere da cui provengono alcuni degli indagati.