Saracena Volley: arriva la schiacciatrice Maria Chiara Vassallo

Altro volto nuovo in casa Saracena Volley. Alla corte di mister Domenico Fazio arriva la schiacciatrice classe 2002 Maria Chiara Vassallo.

Cresciuta nella Capacense, nell’ultima stagione ha ottenuto il secondo posto in Coppa Sicilia disputando anche i Play off per la promozione in Serie B2.

“Sono molto entusiasta di entrare a far parte della Saracena Volley e di intraprendere questa nuova esperienza. Sono convinta che questa opportunità sia importante per la mia crescita sportiva e personale. Mi impegnerò per contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla società”.

Chiara Vassallo si è già unita al gruppo che ha da poco iniziato la preparazione in vista dell’inizio del torneo fissato per il 7 ottobre. La società sta lavorando per completare il roster e mettere a disposizione di mister Fazio una rosa competitiva.

“Siamo felici dell’arrivo di Chiara – ha commentato la dirigenza. Siamo certi che le sue caratteristiche saranno utili per il nostro progetto sportivo e per gli obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere nei prossimi anni. Continuiamo a puntare sui giovani nella certezza che solo così si potrà crescere e gettare le basi per il futuro”.

La dirigenza sta lavorando sul mercato e a giorni definirà gli ultimi tasselli per consentire al gruppo di svolgere la preparazione nelle migliori condizioni possibili.