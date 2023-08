Questa sera su AM il film “L’infiltrato” del regista messinese Antonio Giaimo

Questa sera su AM, intorno alle 21.30, andrà in onda il film “L’Infiltrato”. Domani la replica alle 14.30.

Un lungometraggio scritto e diretto dal regista Messinese Antonio Giaimo, in cui si racconta la storia di un ex mafioso che decide di collaborare con la Polizia di Stato pur di non perdere la figlia Aurora.

Una volta rientrato nel suo vecchio giro, il suo destino lo porterà a svolgere un doppio ruolo, collaborare con la giustizia e riuscire a scatenare una guerra tra clan.

ATTORI

Antonio Giaimo, Bruno Torrisi, Frenk Arena, Nadia Impoco, Antonio Rosario Ursida