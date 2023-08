Palermo: “L’ Alloro Fest” 2023 al Giardino dei Giusti

Un mese intero di eventi, presentazioni, discussioni pubbliche, presentazione libri, concerti e premiazioni. Tutto questo è “L’Alloro fest”, arrivato nel 2023 alla sua quarta edizione, al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo.

Si comincia però “fuori casa”, il 2 settembre alle 20 al teatro di Segesta, all’interno dell’area Archeologica Acropoli nord.

I biglietti si possono comprare al botteghino del teatro e costano 17,50 euro, più 2,50 euro per il bus navetta. Sono previste detrazioni per over 65 e under 18.

Il 3 settembre si torna a Palermo, al Giardino dei Giusti, dove alle 18:30 sarà presentato il libro di Rosa La Plena “I beni confiscati alla criminalità organizzata”. Alle 20:30 andrà in scena “Europa”, performance dei giovani artisti di Theater for democracy” e del Festival del teatro dei Diritti umani organizzato da Raizes teatro di Alessandro Ienzi.

L’Otto settembre alle 18:00 il Teatro inclusivo Maria Sanfilippo porterà in scena “Il rato di Persefone. Una storia che si ripete”. Alle 20:30 sarà proiettato “Una storia di nessuno”.

Il 10 settembre alle 18:30 sarà presentato il libro “L’identità rubata” di Mario Lanza. Alle 20 il Raizes teatro porterà in scena “Progetto terra” e “Discipline boom” di Alessandro Ienzi, con in scena Francesco Campo. Seguirà un dibattito che coinvolgerà il Centro Astalli e gli ex allievi dell’istituto Gonzaga.

L’ingresso al Giardino dei Giusti è libero. Seguiranno altri appuntamenti nel corso del mese.

L’Alloro fest continuerà fino al 30 settembre.

Articolo di Elena Scaffidi