Messina – I Vigili del Fuoco salvano due cani finiti in un dirupo

Ieri, alla sala operativa del Comando Vigili del Fuoco di Messina, è pervenuta una richiesta di soccorso per due cani setter, che erano finiti in un dirupo in contrada Camarda, sita nella montagna che sovrasta il villaggio di Zafferia.

Raggiunto il luogo di intervento, percorrendo un sentiero di circa 300 metri, gli operatori VVF hanno effettuato la manovra di discesa e recupero, con tecniche SAF (acronimo di Speleo Alpino Fluviale) ancorandosi a circa 15 metri sulla verticale dei due animali, quindi hanno raggiunto i due cani che sono stati fatti risalire, uno alla volta, in luogo sicuro riconsegnandoli al proprietario in un clima di generale grande emozione e soddisfazione, ma anche di riacquisita serenità degli animali visibilmente impauriti per la brutta esperienza vissuta e immortalata nello scatto prima della riconsegna al proprietario.