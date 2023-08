Torna Little Sicily a Capo d’Orlando: “La Sicilia che eccelle”, dal 15 al 17 settembre

Ritorna a Capo d’Orlando, dopo gli anni del Covid, “Little Sicily, la Sicilia che eccelle”.

L’evento è organizzato dal Comune di Capo d’Orlando grazie al fattivo contributo dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e all’Assessorato Regionale al Turismo.

La manifestazione che punta tutto sull’enogastronomia, si svolgerà dal 15 al 17 Settembre nella centrale Piazza Matteotti e nell’isola pedonale di via Crispi.

Nelle due aree verranno installate delle casette in legno che ospiteranno numerose aziende provenienti da tutta la Sicilia.

Come sempre Little Sicily promuoverà tutte le tradizioni più belle, quelle della Sicilia che eccelle.

Ma non solo enogastronomia. La sera, infatti, sarà possibile assistere a spettacoli in piazza, tutti organizzati con l’obiettivo di calamitare a Capo d’Orlando quanti più visitatori possibili.

Saranno tre giorni dedicati alla Sicilia in tutte le sue espressioni sia enogastronomiche che artistiche e culturali.

Un appuntamento che adesso riprenderà annualmente e che vuole valorizzare Capo d’Orlando e i prodotti di tutta la tradizione siciliana.

Si tratta di un contenitore che racchiude in sé cucina, folklore, storia, musica, teatro. Una manifestazione che vuole valorizzare al meglio le risorse naturalistiche e commerciali di Capo d’Orlando, avendo come centro di attrazione la sicilianità nelle sue più variegate forme, esaltando non solo le tradizioni classiche come quelle del Carnevale ma anche la tradizione gastronomica dei Nebrodi.

La manifestazione sarà presentata mercoledì alle 11 nella sala consiliare del Comune di Capo d’Orlando.

Durante la conferenza stampa, alla quale prenderanno parte gli attori protagonisti della kermesse, sarà presentato il programma completo di Little Sicily 2023.