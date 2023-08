Prima unione civile per il comune di Sant’Agata di Militello. Si corona il sogno d’amore di Michele e Veeren

Prima unione civile nella storia del comune di Sant’Agata di Militello. Ad officiare la cerimonia, che si è svolta sabato 26 agosto nella cornice del Castello Gallego, l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta. Uniti dal rito civile per la vita Michele e Veeren, che si sono conosciuti tre anni fa e hanno deciso di ufficializzare davanti allo Stato Italiano la loro unione, coronando così il loro sogno d’amore. Una cerimonia emozionante e davvero particolare che ha visto anche la partecipazione della polizia municipale in alta uniforme e ha suggellato non solo l’unione legale dei due ragazzi, ma anche l’incontro tra due diverse culture, quella italiana e quella mauriziana, con le rispettive tradizioni, costumi e riti.

Una conquista quella dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, introdotta in Italia soltanto dal 2016, con la c.d. Legge Cirinnà, che oggi non dovrebbe nemmeno far discutere, mentre il dibattito nazionale sul diritto di famiglia i è spostato recentemente sulla questione del riconoscimento transfrontaliero dei figli, anche di coppie omosessuali o nati grazie alla maternità surrogata e dei loro diritti in tutta l’Ue.