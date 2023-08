Pallavolo serie B2: inizia oggi la preparazione per la Saracena Volley

Infiniti Services è da oggi sponsor della Saracena Volley. L’accordo accompagnerà il team nebroideo nella stagione 2023/2024 di serie B2.

L’azienda del pattese Francesco Giovannelli ha sede a Milano, ma si occupa, su tutto il territorio nazionale, di servizi immobiliari, edilizia, consulenza aziendale e recupero crediti.

Mentre oggi inizia la preparazione, prosegue il mercato della squadra in vista della nuova stagione; alcuni giorni fa c’è stato l’annuncio dell’innesto in squadra di Martina Antico, centrale classe 2002, che nell’ultima stagione ha militato in B1 nel Fly Volley Marsala e precedentemente in B2 a Santo Stefano e sempre Marsala con cui ha conquistato la promozione.

La società è ancora sul mercato per perfezionare gli ultimi acquisti al fine di allestire un roster competitivo che possa ben figurare nella prossima stagione. L’arrivo a Patti, come campo da gioco e di allenamento, è stato accolto con entusiasmo in città facendo avvicinare tanti appassionati. L’obiettivo della società è quello di creare un clima d’affetto attorno alla squadra radicandola ancora di più nel tessuto pattese rafforzando il rapporto con la città e gli amanti dello sport.