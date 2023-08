Oliveri – Oggi e domani Screening oculistico gratuito presso il campo sportivo

Con speciali camper attrezzati, oggi , lunedì 28 Agosto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e domani 29 Agosto, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, saranno eseguite visite oculistiche di screening gratuite presso il campo sportivo di Oliveri

Il tutto reso possibile grazie all’unità mobile oftalmica: si tratta di un camper nuovissimo con attrezzature moderne, donata dai Lions all’Unione Ciechi di Catania.

L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati, senza limiti di età e non è necessaria alcuna prenotazione.

Un’attenzione particolare va rivolta a Pietro Alosi e l’Associazione Cirano per aver coinvolto l’amministrazione comunale in questa in questa iniziativa.

Angela Serena Lo Conti