All’insegna prima di tutto della fede, ma anche della cultura e dello spettacolo i festeggiamenti in onore di San Cono patrono di Naso. La festa culminerà l’1 settembre al mattino con la processione delle ore 12.00 per le vie del centro e di Bazia. Di sera invece alle 21.30, in piazza Roma il concerto dei Nomadi che quest’anno festeggiano 60 anni di attività.