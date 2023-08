Continuano gli incendi in Sicilia e in particolar modo in provincia di Messina. Le fiamme stanno interessando la contrada Malò del comune di Naso, con l’incendio in corso dalle 20.

Sul posto per il momento i Vigili del Fuoco, che provano a spegnere le fiamme, alimentate dal forte vento che sta colpendo la zona nelle ultime ore. Il fuoco ha l’ambito diverse abitazioni. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino all’1z