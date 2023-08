Torrenova, scontro frontale sulla 113 all’alba. Sei feriti

Uno scontro tra due auto è avvenuto questa mattina presto sulla S.S. 113, nei pressi di un noto concessionario auto in località Piattaforma, nel comune di Torrenova.

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 6:00 una Bmw condotta da una donna, con a bordo 4 giovani passeggeri che pare viaggiasse in direzione Palermo ed una Opel Corsa guidata invece da un uomo, che a quanto pare marciava in direzione opposta, si sarebbero scontrate frontalmente.

Nell’impatto sono rimasti feriti i due conducenti delle auto e tutti i passeggeri della BMW, di cui uno in modo più grave.

Sul posto sono giunte tre ambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti, trasportandoli al PS dell’ospedale di S. Agata Militello. Ad effettuare i rilievi, invece, sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sant’Agata Militello.

Per consentire la rimozione dei mezzi e la bonifica del manto stradale il tratto è stato interdetto al traffico veicolare per il tempo necessario.

*notizia in aggiornamento