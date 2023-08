Si è reso necessario il trasferimento a Palermo in elisoccorso per il più giovane dei feriti trasferiti in ospedale dopo lo scontro tra due vetture avvenuto sulla SS 113 in località Piattaforma, a Torrenova questa mattina presto.

Il ragazzo avrebbe riportato traumi al volto per i quali si è reso necessario il ricovero a Villa Sofia. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

*notizia in aggiornamento