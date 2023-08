La messinese Roberta Caruso sbarca a “Bake Off Italia”. Porterà in gara la sua Sicilia

Il famoso programma di cucina “Bake Off Italia”, torna con una nuova stagione su Real Time dal prossimo 8 settembre.

Cuochi e pasticcieri amatoriali si sfideranno per conquistare l’ambito talent. A giudicarli Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, mentre a condurre l’11a edizione ci sarà la riconfermatissima Benedetta Parodi.

16 i pasticcieri in gara quest’anno e tra di loro c’è anche una messinese: si tratta della Prof.ssa Roberta Caruso, insegnante di storia al collegio “Sant’Ignazio” di Messina. Roberta, 38 anni, porterà un po’ di Sicilia all’interno del programma.

La famiglia di Roberta è originaria di Capo d’Orlando, dove lei trascorre le vacanze estive, mentre d’inverno si divide tra Milazzo, dove è cresciuta, e Messina, dove attualmente lavora.

Da anni appassionata di pasticcieria, grazie alla passione per la cucina trasmessa dai nonni, a cui ha dedicato anche un tatuaggio (una piccola forchettina sull’avambraccio), Roberta ha deciso di mettersi in gioco e convincere i giudici del celebre programma di Real Time che la cucina messinese non ha nulla da invidiare alle altre cucine siciliane.

Porterà in tavola tutto il sapore della sua terra e a noi non ci resta che fare il tifo per lei.

Appuntamento venerdì 8 settembre per la prima puntata dell’11a stagione di “Bake Off Italia”, su Real Time alle 21.10.