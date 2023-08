Castell’Umberto, inaugurata la prima edizione di “Magma – Artisti a Palazzo”

Nasce a Castell’Umberto “MAGMA – Artisti a Palazzo”, il primo Atelier delle Arti che da adesso in poi prenderà vita ogni anno il 26, 27 e 28 agosto, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Vincenzo Ferreri.

Il compluvium del Palazzo Comunale ospiterà artisti umbertini che si distinguono nelle diverse arti.

La protagonista per il 2023 è Nadia Culina, in arte NAID che, con le sue opere, ci renderà partecipi delle proprie “emozioni grafiche”.

MAGMA, il cui curatore d’arte è l’Arch.

Giuseppe Fazio, è stata inaugurata sabato 26 agosto alle 11 e si protrarrà sino a lunedì 28 agosto.