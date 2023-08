Brolo, V edizione del concorso fotografico dedicato a Tindaro Pidonti. Tantissimi i partecipanti

Si è tenuta ieri la 5° edizione di Brolo Click, dedicata al fotografo Tindaro Pidonti, che ha saputo raccontare magistralmente il comune brolese negli anni, grazie ai suoi magnifici scatti.

“Siamo orgogliosi di aver svolto la 5° Edizione di BROLO CLICK Memorial dedicato al fotografo Tindaro Pidonti, – dice il presidente della Pro Loco Amedeo Arasi – con le sue foto ha lasciato alla nostra comunità un’importante eredità culturale: la storia del nostro Paese racchiusa in preziosi scatti. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per il patrocinio, i giurati per la disponibilità e i premi messi a disposizione, tutti i partecipanti e in particolare il nostro socio Mattia Riolo per l’impegno profuso”.

Ultimo ma non per importanza l’organizzatore dell’evento Mattia Riolo che, con grande passione e dedizione, porta avanti questo bellissimo progetto: “Aver organizzato questo concorso è stato ancora più importante per me, infatti fin da subito la famiglia Pidonti ha sposato questa mia iniziativa. È stata un’immensa gioia aver avuto numerose iscrizioni, più dell’anno precedente. Devo un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, ai giudici che hanno dimostrato professionalità nello svolgere il loro compito e a tutte le persone presenti alla premiazione”.