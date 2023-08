Galati Mamertino – Sono cominciate le celebrazioni per la Festa dei Tre Santi. Sabato il concerto di Chiara Galiazzo

Si sono aperte ieri sera giovedì 24 agosto nella Chiesa Madre con la S. Messa presieduta dal Parroco, Don Vincenzo Rigamo e il tradizionale corteo fino alla Chiesa di S. Caterina d’Alessandria per la cosiddetta “Visita”, la deposizione del “Mazzo di spighe intrecciate” e l’accezione della lampada votiva a nome di tutta la cittadinanza da parte del sindaco Vincenzo Amadore, le solenni celebrazioni per la “Festa dei Tre Santi” a Galati Mamertino. Un evento religioso suggestivo e sui generis che andrà avanti anche oggi e domani e dedicato al SS. Crocifisso, a S. Giacomo e S. Rocco e che si rinnova tra fede e folklore da oltre 160 anni. Al centro dei festeggiamenti il simulacro ligneo del SS. Crocifisso del XVII secolo

Questa mattina nella Chiesa di S. Caterina, il commovente rito dell’Incoronazione, poi lo spostamento del SS. Crocifisso dalla sua cappella alla croce processionale. Grande attesa per la processione di questa sera con i settecenteschi simulacri di San Giacomo e San Rocco, deputati a scortare la statua del SS. Crocifisso fino in Chiesa Madre.

Ai piedi della scalinata della Chiesa di San Luca, verrà reso omaggio ai “Tre Santi” con l’offerta dell’incenso, musiche. La processione si concluderà con i fuochi d’artificio. La mattina di sabato 26 agosto, dopo la Santa Messa, i “Tre Santi” verranno condotti al cimitero.

I festeggiamenti si concluderanno la sera del 26 agosto con la processione delle tre statue in Piazza San Giacomo, poi lungo via Roma per essere riportate ciascuno nelle rispettive chiese d’appartenenza.

Chiuderà i festeggiamenti il concerto in piazza San Giacomo della cantante Chiara Galiazzo, previsto per le 22,30.