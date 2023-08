Capo d’Orlando – In Piazza Matteotti un premio in ricordo del compianto Antonio Librizzi – VIDEO

Si è svolta ieri a Capo d’Orlando la va edizione del premio in ricordo di Antonio Librizzi, indimenticato assessore alla Cultura del Comune di Capo d’Orlando scomparso nel 2008 a soli 54 anni.

Il premio è stato organizzato dall’Archeoclub d’Italia, sede di Capo d’Orlando, con il Patrocinio e la Collaborazione della Famiglia Librizzi-Giuffrè, del Comune di Capo d’Orlando-Assessorato alla P. I.

Lo scopo del premio, come afferma l’attuale presidente dell’Archeoclub orlandino Carmelo Caccetta, è di stimolare nei giovani l’amore per il sociale, per la storia di Capo d’Orlando e la sua promozione culturale.

Antonio Librizzi è stato uno degli artefici delle iniziative culturali, turistiche e di riscoperta delle antiche tradizioni all’interno della Pro Loco di Capo d’Orlando, di cui è stato a lungo segretario. Ha svolto il ruolo di docente con grande competenza, venendo ricordato dai suoi alunni con affetto e gratitudine.

Nel 2009, un anno dopo la prematura scomparsa, ad Antonio Librizzi è stato intitolato il Centro Culturale Polivalente del comune di Capo d’Orlando, che ospita la Pinacoteca, la Biblioteca e l’Antiquarium.