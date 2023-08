Torrenova, tante risate in piazza Mare con la comicità di Carmelo Caccamo e la “Signora Santina”

Risate ieri sera in piazza Mare a Torrenova con lo spettacolo del comico Carmelo Caccamo, noto ai più per il suo esilarante personaggio televisivo “la signora Santina”, prima donna del Live Show TV Comer Sud, ma anche per il ruolo di “Filoncino” nella fortunata serie tv di Ficarra e Picone andata in onda su Netflix.

La dissacrante comicità, tutta declinata al catanese, dell’artista etneo, che ama animare le piazze rappresentando ironicamente manie, credenze e stereotipi più diffusi, ma soprattutto l’ipocrisia dell’apparire della società moderna, ha tenuto banco divertendo il pubblico.