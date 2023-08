Piana di Brolo – Distrutta la statua della Madonna del Carmelo a causa di un cedimento strutturale della base

Piana e Brolo, due comunità profondamente legate alla loro devozione religiosa, hanno subito una perdita significativa.

La statua della Madonna del Carmelo, un simbolo di fede e affetto per oltre cinquant’anni, è stata ridotta in mille pezzi a causa di un improvviso cedimento strutturale della base su cui poggiava.

L’incidente ha privato di un’icona sacra la comunità. Un ‘icona che ha accompagnato generazioni di fedeli attraverso momenti di gioia e di dolore. La statua, che ha occupato un posto d’onore nella chiesa di Piana per così tanto tempo, era diventata parte integrante dell’identità religiosa e culturale della zona.

Il parroco, don Enzo Caruso, ha comunicato quanto accaduto con profonda tristezza ma anche con un’immediata dedizione a trovare una soluzione. Dopo un’attenta analisi delle cause del cedimento, è stato confermato che non si è trattato di un atto doloso, ma piuttosto di un tragico incidente legato alla stabilità della base. Questo ha portato un certo grado di conforto ai fedeli, ma la perdita resta comunque profondamente sentita.

Don Enzo ha condiviso con la sua comunità che intende avviare una campagna per cercare di restaurare la statua danneggiata.

Questo passo, seppur impegnativo sia dal punto di vista finanziario che tecnico, dimostra la determinazione del parroco a preservare un elemento così significativo della tradizione religiosa locale. L’idea di riparare la statua, per quanto possa sembrare difficile, rappresenta anche un atto di resilienza e un segno tangibile di quanto questa immagine sia amata e preziosa per la comunità.

Allo stesso tempo, don Enzo sta prendendo in considerazione l’opzione di acquistare una nuova statua per sostituire quella distrutta. Questo potrebbe aprire la strada a un nuovo capitolo nella devozione della comunità verso la Madonna del Carmelo, mantenendo viva l’eredità di fede che ha reso Piana e Brolo luoghi di spiritualità e unione.

Le parole di don Enzo riflettono l’ampiezza dell’emozione che sta attraversando, quando ha dichiarato: “Sono addolorato. È stato un grande dono riportare per le strade della contrada l’immagine rimasta per anni in chiesa e farò il possibile, con l’aiuto dei fedeli, perché il prossimo anno si possa continuare una tradizione così radicata nel cuore degli abitanti di Piana e dell’intero paese.”

La comunità si è unita nella speranza di superare questa perdita, con la certezza che la loro fede e il loro impegno contribuiranno a trovare una soluzione che preservi il significato e l’importanza della Madonna del Carmelo nella vita di tutti i giorni.