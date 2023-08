Non smettono di propagarsi gli incendi in Sicilia, visto anche il forte caldo che sta interessando l’isola in questi giorni.

A Castell’Umberto un incendio si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 2.30 in Contrada Gorna. Sul posto i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, per spegnere le fiamme.